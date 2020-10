Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Kiosk - Polizei fahndet nach flüchtigem Duo

Neuss (ots)

Am Montagabend (12.10.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Überfall auf einen Kiosk.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten, gegen 18:30 Uhr, das Geschäft an der Konradstraße im Neusser Ortsteil Gnadental. Die mit einem Mund-/Nasenschutz maskierten Männer forderten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Ihre Forderung unterstrichen sie, indem sie den Angestellten mit einem Messer und einer Schusswaffe bedrohten. Anschließend floh das Duo mit seiner Beute, welches es in einer Sporttasche (schwarz mit grauen Rändern) packte, zu Fuß in Richtung Gagelweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die etwa 20 Jahre alten Täter waren mit dunklen Jogginghosen und Kapuzenpullovern bekleidet.

Einer der Tatverdächtigen sprach Deutsch ohne Akzent. Er war schlank und etwa 170 Zentimeter groß. Sein Komplize war etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur.

Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 12 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell