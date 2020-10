Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zweier Autos fordert eine Schwerverletzte

Neuss (ots)

Ein 41-jähriger Düsseldorfer befuhr am späten Freitagabend (09.10.), gegen 22:55 Uhr, mit seinem Volkswagen den Weißenberger Weg von der Wolkerstraße kommend in Richtung Josefstraße. An der Kreuzung Weißenberger Weg / Josefstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 27-jährigen Audifahrerin. Die Neusserin war auf der Josefstraße in Richtung Weißenberger Weg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls touchierte der Audi eine Hauswand und einen Lichtmast. Die 27-jährige Fahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Polizei sperrte die Kreuzung zum Zwecke der Unfallaufnahme, Abschleppunternehmen bargen die beschädigten Fahrzeuge.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell