Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Dunkler Kombi am Tatort beobachtet

Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.10.), gegen 3:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem zerstörten Zigarettenautomaten an Einmündung Drölsholz / "Am Kutscher".

Vor Ort stellten die Beamten das offenbar gesprengte Gerät und eine Vielzahl von Zigarettenpackungen fest, die über die Fahrbahn verteilt lagen.

Zeugen hatten kurz nach einer lauten Detonation einen dunklen PKW-Kombi an dem Automaten gesehen, indem sich zwei Personen befanden. Das Fahrzeug sei dann sehr schnell in Richtung Liedberg / "An der Mühle" weggefahren. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Vor Ort konnten noch mehr als 100 Zigarettenschachteln sowie Bargeld sichergestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

