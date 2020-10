Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: L116 nach Verkehrsunfall länger gesperrt - zwei Personen leicht verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der L116 Höhe der Ortschaft Frimmersdorf ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Kaarster befuhr mit seinem Traktor, an den ein Wohnwagen angehangen war, die L116 in Richtung Bedburg; eine 30-jährige aus Grevenbroich folgte ihm. In Höhe der Ortschaft Frimmersdorf stieß der Pkw der Grevenbroicherin aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Wohnwagen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw und der Wohnwagen, als auch der Traktor erheblich beschädigt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und herumliegender Fahrzeugteile musste die Fahrbahn gereinigt und angrenzendes Erdreich abgetragen werden. Die L116 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten gesperrt. (Teß)

