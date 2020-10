Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein kurzer Augenblick reicht: Trickdiebe entwenden Seniorin das Portemonnaie

Neuss-Furth (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8.10.), gegen 16 Uhr, wurde die Polizei zur Viersener Straße, Höhe Kaarster Straße, gerufen. Dort wartete eine Neusserin auf die Beamten, die offensichtlich Opfer von Trickdieben wurde.

Die Seniorin gab an, dass sie ein Unbekannter an ihrem Auto angesprochen und abgelenkt habe. Währenddessen entwendete offenbar ein Komplize, der von dem Opfer nicht bemerkt wurde, die Geldbörse aus der Handtasche vom Beifahrersitz. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und machte die Seniorin auf den Diebstahl aufmerksam. Umgehend verständigte die Neusserin die Polizei. Die Seniorin beschreibt den Unbekannten wie folgt: männlich, ungefähr 60 Jahre alt mit gebräuntem Teint. Er hatte graue Haare und trug dunkle Kleidung.

Der Komplize wird von der Zeugin als dicklicher Mann mit dunklen Haaren beschrieben, der ebenfalls einen gebräunten Teint hatte und ungefähr 40 Jahre alt sein soll. Das Duo flüchte fußläufig in Richtung Neusser Furth.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die verdächtigen Männer geben können. (Rufnummer 02131 300-0)

Trickdiebe lenken ihre ausgewählten Opfer oft ab (Geld wechseln, den Weg auf einer Karte erklären, angeblich verschmutzte Kleidung gereinigt zu bekommen etc.), um somit unbemerkt an ihre Wertsachen zu kommen. Seien Sie grundsätzlich immer wachsam, wenn Sie eine fremde Person anspricht und ihre Aufmerksamkeit mit Belanglosigkeiten versucht zu erhaschen. Der Komplize könnte nicht weit entfernt sein und einen kurzen Augenblick nutzen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie in solchen Fällen besonders achtsam und lassen Sie ihre Wertsachen nicht aus den Augen.

