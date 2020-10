Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8.10.) beobachtete ein Korschenbroicher, wie ein zunächst Unbekannter versuchte, sein Fahrrad zu entwenden. Er informierte richtigerweise sofort die Polizei.

Um kurz nach 17 Uhr staunte der Korschenbroicher nicht schlecht, als er gerade den Zug am Bahnhof Korschenbroich verlassen hatte. Er konnte beobachten, wie sich jemand mit einem Seitenschneider an seinem Herrenrad zu schaffen machte. Der Korschenbroicher sprach den Unbekannten an, der daraufhin Fersengeld gab. Der Fahrradbesitzer nahm zu Fuß die Verfolgung auf und rief sofort die Polizei.

Dank der schnellen Information und der genauen Angaben konnten die Polizeibeamten einen Verdächtigen im Alter von 41 Jahren in der Nähe eines Supermarktes kontrollieren. Auf ihn traf die Beschreibung zu. Er bestreitet in seinen ersten Angaben den versuchten Fahrraddiebstahl. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Fahnder fest, dass er alkoholisiert war.

Am Schloss des Herrenrades konnten Beschädigungen festgestellt werden. Den Seitenschneider hatte der Verdächtige auf seiner Flucht in ein Gebüsch weggeworfen. Die Polizisten stellten das Aufbruchwerkzeug sicher. Gegen den 41-jährigen Mann aus Mönchengladbach ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig eine unverzügliche Information der Polizei bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen ist. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Eigentumsdelikte vor; doch sie kann nicht überall sein. Aufmerksame Passanten und Anwohner gibt es dagegen fast überall. Scheuen Sie sich nicht, den Notruf der Polizei (110) zu wählen, wenn Sie in Ihrer Nähe etwas Verdächtiges beobachten. So kann die Polizei schnell vor Ort sein, Verdächtige dingfest machen und weitere Taten verhindern.

