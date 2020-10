Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme: Handel mit Betäubungsmitteln - Polizeispürhund kam zum Einsatz

Neuss (ots)

Am Mittwoch (7.10.), in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte mehrere Verdächtige im Bereich der Augustinusstraße/Stresemannallee sowie in den dortigen Parkanlagen.

Gegen 15:00 Uhr war ein 22-Jähriger bei einem möglichen Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet worden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde zur Absuche des Bereiches ein Polizeispürhund hinzugezogen, der in einem Gebüsch mehrere Tütchen mit grüner Substanz, offenbar Marihuana, auffand. Die Polizisten stellten die Substanzen sicher und nahmen den 22-Jährigen wurde vorläufig fest. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Kurz zuvor hatten die Fahnder einen 26-Jährigen überprüft, der sich ebenfalls verdächtig verhalten hatte. Er händigte den Beamten ein Tütchen mit Cannabis und Haschisch aus.

Die beiden Männer erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Handels bzw. Besitzes von Betäubungsmitteln.

