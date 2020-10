Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kleinenbroich

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots)

Am Montag (5.10.) kam es an der Nordstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine Überwachungskamera am Grundstück nahm gegen 13:06 Uhr einen männlichen Tatverdächtigen auf, der über den Vorgarten zur Rückseite des Hauses ging. Zum selben Zeitpunkt parkte auf der Straße ein weißer Transporter. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Videodateien werden derzeit noch von den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 ausgewertet.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter geben können oder weitere verdächtige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

Die Polizei bietet interessierten Wohnungsinhabern an, sich kostenlos über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz (Telefon: 02131 300-0).

