Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtige Beobachtung im Garten - Polizeinotruf 110 gewählt

Neuss-Pomona (ots)

Am Dienstagmorgen (6.10.), gegen 8 Uhr, wurde die Polizei zur Straße "Pomona" gerufen. Eine aufmerksame Anwohnerin wählte den Notruf 110 und schilderte, einen fremden Mann in ihrem Garten zu sehen. Die Beamten trafen in der näheren Umgebung einen 36-Jährigen an, der ohne festen Wohnsitz ist. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten mehrere Gegenstände sicher, insbesondere eine höhere Anzahl an Schlüsseln. Die Ordnungshüter nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat 22 übernommen. Die Polizei prüft derzeit, ob die mitgeführten Gegenstände aus Einbrüchen stammen.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen, zum Beispiel fremden Personen auf dem eigenen oder einem anderen Grundstück, zögern Sie nicht die Polizei zu verständigen. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110 oder wählen Sie die 02131 300-0. Beschreiben Sie die Verdächtigen und mögliche Fahrzeuge so genau wie möglich. Sollten Ihnen Begebenheiten erst im Nachhinein verdächtig erscheinen, stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. Gegebenenfalls führt ein abgelesenes Kennzeichen oder eine gute Personenbeschreibung auf die Spur der Täter und Straftaten können durch die Polizei mit Ihrer Hilfe aufgeklärt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell