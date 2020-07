Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrrad in Bodenwerder aufgefunden - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bodenwerder (ots)

Die Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades, dass am 01.07.2020 in Bodenwerder aufgefunden worden ist. Unter Vorlage eines Eigentumsnachweises (z. B. Kaufvertrag oder Rechnung) kann das Fahrrad bis zum 09.07.2020, von Mo. - Do., 08.00 -16.00 Uhr bei der Polizeistation Bodenwerder abgeholt werden.

