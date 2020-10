Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden vier Fahrräder - Weitere Zeugen gesucht

Neuss-Furth (ots)

Am Dienstag (6.10.) erfuhr die Polizei von einem unbefugten Eindringen in den Bereich der Radstation am Neusser Hauptbahnhof.

Bereits am Montag (5.10.), in der Zeit von 1:00 Uhr bis 4:41 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte insgesamt vier Räder vom Abstellplatz an der Further Straße. Videoaufnahmen zeigen zwei Tatverdächtige, die mehrfach mit einem Werkzeug die Radstation betraten. Die Dateien werden derzeit noch von den Ermittlern des Kriminalkommissariat 21 ausgewertet. Das Duo entwendete zwei Mountainbikes der Marke "Bulls" und zwei schwarze Trekkingräder der Marke "Checker Pig".

Die Kripo wendet sich nun an die Bevölkerung im Rhein-Kreis Neuss und fragt: Haben Sie in der oben genannten Zeit verdächtige Personen an der Further Straße gesehen, die gegebenenfalls Werkzeug mit sich trugen oder mit den gesuchten Zweirädern flüchteten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, so dass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell