Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Anwohner informiert Polizei nach Einbruch in Hofladen

Jüchen-Hochneukirch (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (7.10.) brachen Unbekannte in einen Hofladen am "Buschhof" ein. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner, gegen 1:50 Uhr, zwei dunkel gekleidete Männer, die sich an einer Tür zu schaffen machten. Nachdem der Zeuge das Duo entdeckte, gaben sie Fersengeld. Der aufmerksame Anwohner beschreibt die Flüchtigen wie folgt: ungefähr 180 Zentimeter groß, beide waren schwarz gekleidet und sie trugen jeweils eine schwarze Kapuze. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

