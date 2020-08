Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit Leichtverletztem

Mudersbach (ots)

Am Montag, den 10.08.2020, befuhr ein Transporter, gegen 07:40 Uhr, die B 62 in Richtung Niederschelderhütte, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenspur geriet, wo er mit einer entgegenkommenden Zugmaschine kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell