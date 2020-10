Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Büroräumlichkeiten - Polizei fahndet mit Beschreibung

Dormagen-Hackenbroich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (8.10.) versuchten Unbekannte in ein Büro an der Benzstraße einzubrechen. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachteten Anwohner, gegen 2 Uhr, drei dunkel gekleidete Männer, die sich an den Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss eines Wohnhauses zu schaffen machten. Nachdem sich das Trio offenbar entdeckt fühlte, gab es Fersengeld und flüchtete in Richtung Kruppstraße.

Der Zeuge beschreibt die Verdächtigen wie folgt: männlich, schlanke Statur, alle waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Einer der Einbrecher trug blaue Kleidung.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Trio geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

