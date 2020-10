Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mutmaßlich gestohlenes Trekkingbike sicher - Eigentümer gesucht (Foto anbei)

Bild-Infos

Download

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwochmittag (7.10.), gegen 12 Uhr, kontrollierte ein Motorradpolizist einen 38-jährigen Radfahrer an der Kaiser-Friedrich-Straße. Eine Überprüfung des Kaarsters sowie des Zweirades ergab, dass das Bike offenbar nicht ihm gehört. Darauf angesprochen verwickelte sich der Kontrollierte in Widersprüche zur Herkunft des Fahrrads. Aufgrund des konkreten Diebstahlsverdachts stellte es der Beamte sicher.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 21, das nun den Eigentümer des anthrazitfarbenen Herren-Trekkingrades der Marke "Diamant", Typ "Elan" (28-Rahmenhöhe und 27-Gang Kettenschaltung) sucht.

Hinweisgeber, die Angaben zur Herkunft des Rades machen können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131 300-0 Kontakt mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 21 aufzunehmen.

Hier einige Tipps zum sicheren Umgang mit Ihrem Drahtesel: Die Polizei empfiehlt, Fahrräder codieren zu lassen. Eine Codierung ermöglicht die schnelle Zuordnung, wem der Drahtesel tatsächlich gehört und wirkt zudem abschreckend auf Täter. Wann und wo Sie Ihre Fahrräder im Rhein-Kreis Neuss codieren lassen können, können Sie hier einsehen: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

Notieren Sie sich die individuelle Fahrradrahmennummer (diese steht meist, wie der Name schon sagt, auf dem Fahrradrahmen, aber auch auf der Rechnung des Händlers). Anhand dieser Nummer können Fahrräder nach einem Diebstahl zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben werden und bei Wiederauffinden ihrem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

Entscheiden Sie sich bei der Wahl ihres Fahrradschlosses für geprüfte Qualität und hochwertiges Material. Ein bisschen mehr Geld anzulegen kann sich auszahlen, wenn sich ein potentieller Dieb im Einzelfall, durch den befürchteten Mehraufwand abschrecken lässt oder das Schloss einem tatsächlichen Aufbruchsversuch standhält.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell