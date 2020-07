Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer beschädigt Garagenfahrzeug

53881 Euskirchen-Billig (ots)

Ein Feuer in einer Garage verursachte am frühen Sonntagmorgen (1.30 Uhr) einen Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Bewohner hatten starke Rauchentwicklung aus der angebauten Garage eines Wohnhauses an der Haselnußstraße bemerkt. Sie informierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand in der Garage löschen. Hier war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer entstanden. Es wurden ein in der Garage stehendes Fahrzeug und einige gelagerte Geräte beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

