Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bei Kontrollen aufgefallen: Drogendelikte aufgedeckt und Fahrraddiebstahl geklärt

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8.10.) kontrollierten Polizeibeamte im Erfttal und im Bereich des Neusser Hauptbahnhofs mehrere Verdächtige.

Gegen 15:45 Uhr geriet an der Harffer Straße ein Duo im Alter von 19 und 30 Jahren ins Visier der Polizisten. Bei ihnen wurde Marihuana sichergestellt und ein Fahrrad der Marke "Gazelle", zu dessen Herkunft sie unterschiedliche Angaben machten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Fahrrad am 25.09.2020 am Theodor-Heuss-Platz in Neuss entwendet worden war. Gegen die beiden Männer wird nicht nur wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen Fahrraddiebstahls ermittelt.

In sieben weiteren Fällen trafen die Fahnder in der Innenstadt sowie im Erfttal Personen an, die im Besitz von Betäubungsmitteln (zumeist Cannabis) waren. Die illegalen Substanzen wurden sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

