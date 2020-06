Polizei Gütersloh

POL-GT: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Pfandkistendiebstahl

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (14.06., 21.56 Uhr) kam es zu Festnahmen zweier Tatverdächtiger, nachdem diese aus dem Kreisgebiet Gütersloh kommend im Bereich Osnabrück diverse Pfandkisten stehlen wollten.

Aufgrund vorausgegangener Gemüsekistendiebstähle in den vergangenen Monaten, waren die Beamten in Zivil in dem Bereich unterwegs. Als sie einen Transporter mit Beckumer Zulassung an der Kreisgrenze zu Osnabrück bemerkten, entschlossen sie sich nach einer kurzen Beobachtung dessen Fahrer und Beifahrer zu kontrollieren. Als die Männer aus dem Fahrzeug an einem Lebensmittelgeschäft in Osnabrück anhielten und die abgestellten Gemüsepfandkisten in den Transporter luden, wurden sie durch die Beamten angesprochen.

Die Zivilkräfte nahmen daraufhin zwei 47- und 51-jährige Männer aus Warendorf vorläufig fest. In dem Transporter konnten 129 Pfandkisten festgestellt werden. Erfahrungsgemäß haben diese Mehrwegkisten einen Pfandwert zwischen 4-5 Euro. Das Fahrzeug sowie auch die Kisten wurden durch die Beamten sichergestellt.

Die Identität beider Tatverdächtiger konnte zweifelsfrei festgestellt werden, so dass die Männer nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurden. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

