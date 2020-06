Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Trockner gestohlen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Freitagmittag (12.06., 14.00 Uhr) und Samstagmorgen (13.06., 08.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Schwedengarten eingebrochen. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf, um in den Keller zu gelangen. Anschließend entwendeten sie zwei Trockner aus dem Keller des Hauses. An zwei weiteren Trocknern fanden Vorbereitungshandlungen statt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Aufgrund des Diebesguts müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug angereist sein. Möglicherweise wurden sie auch gestört. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

