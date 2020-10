Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Tankstelle - Polizei fahndet mit Personenbeschreibung

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Montag (12.10.) kam es in Dormagen zu einem Raub in einer Tankstelle auf der Raststätte "Nievenheim West". Gegen 02:15 Uhr, betraten zwei Männer den Verkaufsraum an der A 57 in Fahrtrichtung Köln. Einer der Verdächtigen bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung.

Das Aussehen des Unbekannten mit der Schusswaffe schildert der Zeuge wie folgt: circa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 178 bis 188 Zentimeter groß. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine Schutzmaske. Der Mann hatte dunkelbraune Augen und einen leicht gebräunten Teint.

Der Komplize wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er war mit einer blauen Jeanshose sowie einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und trug auch eine Schutzmaske.

Eine Fahndung der Polizei, unter anderem mit einem Hubschrauber, verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Räuber geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell