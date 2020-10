Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen grauen Fiat 500 Abarth

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (11.10.) stahlen bislang unbekannte Täter einen anthrazitfarbenen Fiat 500 Abarth, der an der Talstraße in Kapellen geparkt gestanden hatte. Der Diebstahl muss sich irgendwann zwischen 17 und 23 Uhr ereignet haben. Das kleine sportliche Fahrzeug mit schwarzen Alufelgen und auffälligen roten Sicherheitsgurten ist auf die Kennzeichen GV-JD100 zugelassen.

Nun ermittelt das zuständige Kriminalkommissariat 14 und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können (Telefon: 02131-300-0).

