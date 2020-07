Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rotwein und Whiskey bei Restauranteinbruch gestohlen: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte sind am gestrigen Donnerstag in ein Restaurant im Mittelring eingebrochen und haben neben einem Dutzend Flaschen Rotwein und Whiskey auch die Kasse mit einer kleineren Menge Wechselgeld erbeutet. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs liegt nach bisherigen Ermittlungen zwischen 2:00 Uhr und 10:15 Uhr am gestrigen Donnerstag. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten. Sie hatten mit einem Stein die Scheibe einer Tür zu dem Restaurant an der Ecke Bürgistraße eingeworfen und waren durch das entstandene Loch in die Gasträume eingestiegen. Mit den dort erbeuteten Flaschen und der Kasse flüchteten sie vermutlich wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel