POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.06.2020

PKW-Fahrer beging mehrere Straftaten

Am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 39-jährigen Peiner, welcher mit seinem PKW die Wiesenstraße in Peine befuhr. Den Beamten fiel bei der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft des Peiners auf, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Gerät zeigte einen Wert von 0,93 Promille an. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Peiner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein PKW zudem nicht zugelassen war. Die Folge waren mehrere Anzeigen, die gegen den 39-Jährigen gefertigt wurden.

Unfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, um 17:30 Uhr, ereignete sich im Lehmkuhlenweg an der Ecke Heideweg in Peine ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Wolfsburger missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 44-jährigen aus Lengede, sodass es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Beide Fahrer, sowie die 21-jährige Beifahrerin des Wolfsburgers wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

