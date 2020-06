POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.06.2020 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall forderte ein Todesopfer.

Salzgitter, B 248 zwischen den Ortschaften Leinde und Barum, 10.06.2020, 00:35 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 34-jährige Fahrer eines BMW aus Richtung Leinde kommend in Richtung Barum fuhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf der Fahrt gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachterbüro beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 248 in einem Teilbereich komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Schadenshöhe am erheblich beschädigten Pkw beträgt ca. 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Schreckschusspistole im Hausflur abgefeuert.

Salzgittter, Bad, Kattowitzer Straße, 10.06.2020, 00:15 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen soll ein unbekannter Täter in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses mehrere Schüsse aus einer offensichtlichen Schreckschusspistole abgefeuert haben. Die näheren Umstände der Tat müssen ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb leistete erheblichen Widerstand und verletzte Polizeibeamten.

Salzgittter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 09.06.2020, 17:10 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich in einem Drogeriemarkt ein Ladendiebstahl. Der 30-jährige Täter soll bei dem Diebstahl von Hygiene- und Konsumartikeln von einer Zeugin beobachtet worden sein. Nachdem der Mann von ihr auf die Tat angesprochen wurde, soll er ihr in beleidigender Weise den Mittelfinger entgegengestreckt und sie zudem angespuckt haben. Der Täter konnte von der Polizei im Nahbereich angetroffen werden.

Bei der Festnahme des Mannes leistete dieser erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Durch gezielte Angriffe des Täters wurde mindestens ein Beamter verletzt. Die Beamten nahmen den Täter in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Für die Polizei war auch in diesem Fall erkennbar, dass unbeteiligte Passanten die Festnahme des Mannes und den Polizeieinsatz gefilmt hatten.

Fassade eines Gärbottich geriet in Brand.

Burgdorf bei Salzgitter, L 474, 09.06.2020, 16:00 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet die Fassade eines Gärbottichs einer Biogasanlage in Brand. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

