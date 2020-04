Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in die Sankt-Martin-Schule

Homberg (ots)

Tatzeit: 09.04.2020 bis 14.04.2020

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag in die Sankt-Martin-Schule in der Straße "Am Schenkeborn" eingebrochen. Entwendet wurde nichts.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Schulgebäudes ein, entriegelten durch das entstandene Loch das Fenster und stiegen in die Schule ein. Anschließend traten die Täter eine Tür ein und brachen die Tür zur Bibliothek auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Die Einbrecher richteten einen Schaden in Höhe von ca. 400,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

