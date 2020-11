Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer Maschine - Diebstahl von Wildkamera und Futterautomat - Sachbeschädigungen an Gartenhütten - Sonstiges

AalenAalen (ots)

Frankenhardt: Ofen im keller brennt

Am Samstag gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehr Frankenhardt, die mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausrückten, zu einem Brand in die Obere Bergstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller ein gasbetriebener Ofen zu brennen anfing. Durch die Feuerwehr konnten der Ofen sowie die dazugehörige Gasflasche ins Freie gebracht und dort gelöscht werden. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag um 17:20 Uhr wollte ein 60-jähriger Fahrer eines PKW Opel von der Hofwiesenstraße nach rechts auf den Parkplatz eines Sportgeschäftes abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden VW Touran eines 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rot am See: LKW streift PKW

Am Samstag um kurz vor 10 Uhr beschädigte ein 32-Jähriger mit seinem Sattelzug beim Rangieren in der Mörikestraße einen PKW Nissan Micra sowie eine Gartenmauer. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigungen an Gartenhütten

In der Schießbergstraße wurden in einer Gartenanlage in Richtung Tiefenbacher Straße zwei Gartenhütten beschädigt. In der Zeit zwischen 29.10. und 27.11.2020 wurden an einer Gartenhütte die Tür eingeschlagen und Werkzeug aus der Hütte auf einer Wiese verteilt. Zudem wurden mehrere Bäume beschädigt und es wurde versucht in der Hütte ein Feuer zu entfachen. An einer weiteren Gartenhütte wurden das Schloss der Tür sowie die Schutzriegel der Fensterläden beschädigt. Auf dem Gelände wurde noch versucht mittels Benzin ein Feuer in einer Feuerstelle zu entfachen und eine Kinderschaukel wurde umgeworfen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro kam es am Samstag um 14.20 Uhr in der Straße Langer Graben. Ein 25-jähriger Lenker eines VW Polo befuhr den Langen Graben in Richtung Hessental und übersah, dass ein 52-jähriger PKW-lenker vor ihm anhalten musste. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Wildkamera und Futterautomat

Eine Wildkamera und ein Futterautomat wurde zwischen dem 20.11. und dem 21.11.20 im Gewann Sudbrunnen entwendet. Der Futterautomat war mit Flacheisen an einem Plastikfass angeschraubt, die Wildkamera war mittels Stahlseil an einem Baum gegen Wegnahme gesichert. Zur Entwendung muss der Dieb entsprechendes Werkzeug eingesetzt haben. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Brand einer Maschine

Am Montag um kurz vor 07:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Brand in einer Firma in der Friedrich-List-Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Metallverarbeitende Maschine in der Firma um 05:30 Uhr in Betrieb genommen wurde. Gegen 07:00 Uhr wurde an dieser Maschine eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Halle wurde sofort geräumt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr Ilshofen kam mit fünf Fahrzeugen sowie 18 Einsatzkräften vor Ort, löschte die Maschine ab und lüftete die Räumlichkeiten. Bereits um kurz vor 8 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde niemand. Als Ursache kommt entweder ein technischer Defekt der Maschine in Betracht oder es kam zum Brand durch entzündliche Reste in der Abluftanlage. Momentan wird der entstandene Schaden auf ca. 30 000 Euro geschätzt.

