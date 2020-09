Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfallflucht auf Besucherparkplatz der Franklin Klinik - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr in der Straße "Alter Postweg" auf dem Besucherparkplatz der Franklin Klinik zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen dort abgestellten Mercedes und flüchtete. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von 3000EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

