Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt & Gleitschirmfliegerin abgestürzt

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Jugendliche Mofa-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 15-jährige Mofa-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Cannonstraße. Die Jugendliche fuhr die Straße gegen 9 Uhr in Richtung Beutelsbach entlang und wollte nach links in Richtung eines Parkplatzes abbiegen. Der hinter ihr fahrende 31 Jahre alte Mazda-Fahrer setzte zum Überholen an, als die junge Frau abbog und kollidierte mit ihr. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Winnenden-Birkmannsweiler: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag, 20.11.2020 und Montag, 30.11.2020 zerkratzten bisher unbekannte Täter einen in Hauptstraße geparkten Citroen im Bereich der Fahrertüre. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Waiblingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Montag gegen 9:20 Uhr von der Kirchstraße nach links in die Neckarstraße ab. Hierbei übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 48 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße an der grünen Fußgängerampel überquerte und kollidierte mit ihr. Die Frau stürzte nach der Kollision zu Boden und verletzte sich, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Remshalden: Vorfahrt missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 9:45 Uhr an der Kreuzung Am Kelterwiesenbach / Rathausstraße. Ein 76 Jahre alter Peugeot-Fahrer missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 37-jährigen Fiat-Fahrerin und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Korb: Beim Gleitschirmfliegen abgestürzt

Eine 40-jährige Gleitschirmfliegerin wurde am Montagmittag bei einem Flugunfall schwer verletzt. Sie startete am Kleinheppacher Kopf und stürzte beim Landeanflug aus mehreren Metern Flughöhe am Gleitschirmlandeplatz zwischen Korb und Kleinheppach gegen 12.45 Uhr ab. Sie konnte selbst über Telefon den Notruf absetzten. Die schwer verletzte Frau wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell