POL-OS: Karriere bei der Polizei? Polizei bietet Beratungsgespräche an

Am 12. September 2020 haben Interessierte nach langer Zeit wieder Gelegenheit, Ihre Fragen rund um den Polizeiberuf persönlich zu stellen. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr bietet die Polizeidirektion Osnabrück Beratungsgenspräche im Innenhof der Direktion (Heger-Tor-Wall 18, in Osnabrück) mit Polizeibeamtinnen und -beamten aus dem Bereich der Nachwuchs-gewinnung an. Die Gespräche erfolgen coronabedingt nach vorheriger Terminabsprache unter 0541/3271364.

Interessierte können bei den Beratungen maximal eine Person als Begleitung mitbringen. Neben den Beratungsgesprächen besteht unter anderem auch die Möglichkeit, den in Niedersachsen einzigen Wasserstoffstreifenwagen vor Ort zu bestaunen. Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit werden in der Polizeidirektion Osnabrück bereits seit einigen Jahren vorangetrieben. Die Direktion weist darauf hin, dass sich auch potentielle Bewerber ohne deutschen Pass sowie Realschüler bei der Polizei bewerben und für Beratungsgespräche anmelden können.

Für das Einstellungsdatum 1. Oktober 2021 mit Abitur/Fachhochschulreife bzw. mit Realschulabschluss für die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung zum 1. August 2021, ist eine Bewerbung schon jetzt möglich. Grundsätzlich werden geeignete Bewerberinnen und Bewerber regional eingestellt und nach Ihrer Ausbildung im Heimatbereich eingesetzt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.polizei-studium.de zu finden. Für Fragen stehen die Einstellungsberater der Polizeidirektion zur Verfügung.

Die Polizeidirektion Osnabrück umfasst die Polizeiinspektionen Leer/Emden, Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Aurich/Wittmund und Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück - ein Zuständigkeitsgebiet in dem rund 1,5 Millionen Einwohner leben.

