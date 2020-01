Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200112 - 0035 Frankfurt-Höchst: Gartenhütte abgebrannt

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Samstagmorgen (11.01.2020), gegen 06:45 Uhr, brannte eine Gartenhütte in Frankfurt-Höchst vollständig ab. Die beiden mutmaßlichen Verursacher, welche darin nächtigen wollten, blieben unverletzt.

Zwei wohnsitzlose Männer, 24 und ein 51 Jahre alt, hatten sich unberechtigt auf ein Grundstück in der Adolf-Haeuser-Straße begeben und dort eine Gartenhütte betreten. In dieser steckten sie eine Kerze an und legten sich dann schlafen. Auf unbekannte Art und Weise entzündete die Kerze die Gartenhütte, welche im weiteren Verlauf lichterloh brannte. Zwei Zeugen erkannten dies und begaben sich zu der brennenden Gartenhütte. Während der 51-jährige diese noch eigenständig verlassen konnte, befand sich der noch schlafende 24-Jährige in der im Vollbrand stehenden Hütte. Die beiden Zeugen retten diesen und zogen ihn aus dieser heraus. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Anwesenden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Die beiden Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und Hausfriedensbruch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell