POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Mädchen im Bus belästigt - Einbruch - Unfälle

Backnang: In Uhrengeschäft eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde gegen 3 Uhr in der Kesselgasse in ein Uhrengeschäft eingebrochen. Die Einbrecher haben dort eine Fensterscheibe eingeschlagen und den ersten Feststellungen nach mehrere Uhren aus der Auslage entwendet. Der Sachschaden hierzu wurde noch nicht beziffert. Die Ermittlungen der Polizei sind eingeleitet. Die Fluchtrichtung der Einbrecher konnte im Schnee in Richtung Schillerstraße nachverfolgt werden. Hinweise zu den geflüchteten Tätern wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Pedale verwechselt

Ein 76-jähriger Citroen-Fahrer fuhr am Montag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz im Größeweg rückwärts. Er verwechselte die Pedale und fuhr nach einer Wegstrecke von etwa 30 Metern mit voller Wucht gegen eine Mauer. Hierbei wurde eine Mitfahrerin im Pkw leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden, der auf 2500 Euro beziffert wurde.

Fellbach: Drei Autos bei Unfall beschädigt

Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr die Schaflandstraße in Richtung Bahnhof. Er musste einem entgegenkommenden Auto ausweichen und kam dabei nach rechts ab, wo er auf ein parkendes Auto prallte. Dieser Pkw Mercedes wurde noch auf einen VW-Bus aufgeschoben. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 21000 Euro, wobei der Peugeot und Mercedes abgeschleppt wurden.

Rudersberg: Auffahrunfall

12000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 10 Uhr ereignete. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Siemensstraße und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Autofahrer zum Abbiegen auf ein Grundstück zunächst anhielt. Beim Unfall blieben die Insassen unverletzt. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Remshalden-Geradstetten: Vorfahrt missachtet

Eine 76 Jahre alte Peugeot-Fahrerin befuhr am Montag gegen 9:45 Uhr die Straße Am Kelterwiesenbach und wollte die Kreisstraße 1866 in Richtung B 29 überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 37-jährigen Fiat-Fahrerin, die die K 1866 in Richtung Alfred-Klingele-Straße entlangfuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 8:45 Uhr und 10:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag einen in der Eberhardstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Aufgrund einer brennenden Kabeltrommel auf einer Baustelle rückte die Feuerwehr am Montagabend gegen 21:50 Uhr in die Straße Innerer Weidach aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Waiblingen: Mädchen im Bus belästigt

Eine Zeugin machte am Montagmittag im Linienbus zwischen Bittenfeld und Hohenacker eine verdächtige Beobachtung und verständigte vorsorglich die Polizei. Ihren Wahrnehmungen zufolge näherte sich ein älterer ungepflegter Mann einem ca. 16-jährigen Mädchen und setzte sich direkt hinter sie. Von dort aus habe er die Jugendliche auch an der Schulter betatscht, woraufhin das Mädchen aufstand und sich wegsetzte. Das junge Mädchen hat bislang keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Zur weiteren Klärung des Vorfalls wäre dies jedoch hilfreich, weshalb sie sich bitte mit dem Polizeiposten Hohenacker unter Tel. 07151/82149 in Verbindung setzen sollte. Das Mädchen war schlank, dunkel gekleidet, hatte dunkle Haare mit Zopf, eine Hornbrille und trug Kopfhörer. Weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identifizierung des unbekannten Mannes machen können, sollten sich bitte auch bei der örtlichen Polizei melden. Der Mann wird als sehr ungepflegt beschrieben, ca. 70 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, trägt einen weißen Kinnbart und hat weiße, struppige Haare. Er trug graue Oberbekleidung und braune Schuhe.

Waiblingen: 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 49 Jahre alter Jeep-Fahrer befuhr am Montag, kurz nach 14 Uhr die Westumfahrung aus Richtung Waiblingen kommend. Auf Höhe Abzweigung Remstalstraße (K 1910) wollte er wenden, übersah aber einen entgegenkommenden Mercedes eines 21-Jährigen. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, der Mercedes-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Winnenden: Unfall mit Sachschaden

Eine 62 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11:30 Uhr die Wiesenstraße und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Der hinter ihr fahrende 72-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte nicht, dass die Frau abbiegen wollte und setzte gleichzeitig zum Überholen an. Als die 62- Jährige nach links abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

