Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der L1022

AalenAalen (ots)

Schrozberg: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr war ein 21-jähriger Fahrer eines Range Rover auf der L1022 von Speckheim in Richtung Schrozberg unterwegs. Dabei kam er aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Lkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw drohte in der Folge umzukippen und musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 55 000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die L1022 musste gegen 09:15 Uhr zur Bergung des Lkw vollständig gesperrt werden. Die Sperrung besteht weiterhin.

