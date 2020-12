Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Glätteunfälle, Farbschmierereien

AalenAalen (ots)

Aalen: Diesel abgezapft und entwendet

Unbekannte haben aus den Tanks von drei Lkws insgesamt ca. 330 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet, nachdem sie die Tankdeckel an den Fahrzeugen aufgebrochen hatten. Die Fahrzeuge waren zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, 5.30 Uhr in der Benzstraße abgestellt. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Glätteunfälle

Aalen: Auf der Ulmer Straße fahrend rutschte eine 19-jährige VW-Lenkerin gegen 7 Uhr mit ihrem Fahrzeug infolge Schneeglätte gegen eine Mauer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Abtsgmünd: Auf der L 1073 kam ein 24-jähriger VW-Lenker am Dienstag gegen 7.25 Uhr kurz nach Ortsausgang Pommertsweiler bei Schneeglätte in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen den entgegenkommenden Pkw eines 63-Jährigen, der dadurch in die dortige Leitplanke gedrückt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert. Ein 54-jähriger KIA-Lenker kam am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr beim Befahren der B 19 in Fahrtrichtung Abtsgmünd auf Höhe der Abzweigung L 1073 nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er die Leitplanke touchierte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4100 Euro beziffert.

Ellwangen: Im Einmündungsbereich Dr.-Adolf-Schneider-Straße/Benedikt-Wagner-Straße konnte am Dienstagmorgen ein 45-jähriger VW-Lenker gegen 6.45 Uhr infolge Schneeglätte nicht mehr anhalten und kollidierte mit einem 73-jährigen Renault-Lenker. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Beim Rechtsabbiegen von der Benedikt-Wagner-Straße in die Alfred-Krupp-Straße kollidierte ein 21-jähriger VW-Lenker am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn im Einmündungsbereich mit einer entgegenkommenden 44-jährigen Seat-Lenkerin. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Im Einmündungsbereich Quandtstraße/Daimlerstraße konnte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein 49-jähriger Ford-Lenker sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidiert mit dem 62-jährigen Lenker eines Omnibusses. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde die Fassade einer Apotheke in der Marienstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Am Montagabend wurde gegen 20 Uhr festgestellt, dass die Gebäudewand der Öffentlichen Toilette an der Parkpalette im Schöner Graben mit Schriftzügen sowie einem Hakenkreuz mit goldener Farbe besprüht wurde. In beiden Fällen entstand ein Schaden von rund Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes beim Ipftreff wurde am Montag zwischen 14 Uhr und 22 Uhr ein geparkter Mercedes Benz von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Rosenberg: Beim Überholen gestreift

Der 45-jährige Lenker eines VW Passat touchierte am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr auf der L 1060 aus Unachtsamkeit einen 60-jährigen BMW-Lenker, als er diesen gerade überholte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Diebstahl von Nordmanntannen

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aus einer Umzäunung 25 Nordmanntannen sowie eine Axt und Holzkreuze entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch-Waldhausen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen befuhr ein 27-jähriger Audi-Lenker gegen 6.40 Uhr die K 3312 von Waldhausen in Richtung Plüderhausen. Als er an der Auffahrt zur B 29 abbog missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 48-jährigen VW-Lenkerin. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

