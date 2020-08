Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jäger verfolgen vermeintliche Wilderer

53945 Blankenheim (ots)

Donnerstagabend (21.00 Uhr) befanden sich in einem Jagdrevier bei Blankenheim mehrere Jäger zur Jagd. Nach Aussage der Berechtigten kam es in der Vergangenheit immer zu Fallwildauffindungen in ihrem Jagdrevier. Demnach bestand für die Jagdgemeinschaft der Verdacht der Jagdwilderei. Es konnten aber keine weiteren Hinweise erlangt werden. Nun am Donnerstagabend hörten sie laute Motorengeräusche im Revier. Die Jäger verließen daraufhin ihre Hochsitze und suchten nach der Quelle. Dabei stellten sie zwei Motokross- Maschinen im Revier fest. Man teilte sich auf und verfolgte die jeweiligen Maschinen. An keinem der Motorräder waren Kennzeichen vorhanden. Einer der nun flüchtenden Fahrer hatte offensichtlich ein Gewehr dabei. Aus Sicherheitsgründen hielt der Verfolger Abstand. Das konsequente Verhalten der Jäger führte nun zu ersten Ermittlungsansätzen für die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell