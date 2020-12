Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

AalenAalen (ots)

Satteldorf: LKW prallt gegen Laterne und flüchtet

Am Dienstag um 07:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines LKW mit Anhänger die Straße Anger rückwärts und prallte dabei gegen eine dortige Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Kirchberg/Jagst: Im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet

Am Dienstag um 13 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Bus die Landstraße 1040 von Gaggstatt in Richtung Kirchberg. Kurz nach der Hammerschmiede kam dem VW-Fahrer in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein weißer VW Crafter entgegen, welcher sehr weit links fuhr und deswegen den VW Bus streifte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ohne anzuhalten entfernte sich der Fahrer des Crafter, welche mit einem grünen Schriftzug auf der Haube beschriftet war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 0791 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Weißer Kastenwagen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weiße Mercedes-Benz Sprinter oder Vito fuhr am Dienstag um kurz vor 18 Uhr von Vellberg auf die Landstraße 1060 in Richtung Schwäbisch Hall. Die Auffahrt auf die L1060 befuhrt dieser in einem weitem Bogen, weshalb er mit seiner linken Fahrzeugseite einen VW Touareg streifte, dessen 22-jährige Fahrer sich gerade auf der L1060 auf der Abbiegepur nach links in Richtung Vellberg eingeordnet hatte. Ohne anzuhalten entfernte sich der Fahrer des weißen Kastenwagens unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu diesem Unfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

