Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch in Antiquitätengeschäft

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Die Inhaberin (67) eines Antiquitätengeschäfts auf dem Marktplatz hat dem Polizeikommissariat Einbeck am Monteg, 09.11.2020, gemeldet, dass sie bei Öffnung des Geschäfts gegen 09.00 Uhr festgestellt hat, das über das Wochenende versucht wurde, die Eingangstür aufzubrechen. Durch die eingesetzten Beamten konnten dementsprechende Spuren an der Tür erkannt werden. Der oder die Täter nahmen allerdings aus nicht bekannten Gründen von einer weiteren Tatausführung Abstand. Es entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

