Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer gesucht

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Unfall an der Ostenwalder Straße sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Am Dienstagabend (26.05.), gegen 23.20 Uhr, kollidierte ein etwa 18-jähriger Radfahrer mit einem 73-jährigen Fußgänger. Der Mann war mit seinem Hund spazieren. Nach dem Zusammenprall stürzte der Radfahrer. Die beiden führten noch ein kurzes Gespräch, bevor der Radfahrer weiterfuhr. Ein Personalienaustausch fand nicht statt. Der Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

