Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Trunkenheitsfahrt

Lengerich (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei am Donnerstagnachmittag (28.05.) ein alkoholisierter Autofahrer aufgefallen. Die Beamten hielten den Mann gegen 14.45 Uhr auf dem Südring an, weil er nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann bei dem 67-jährigen Mann aus Hagen am Teutoburger Wald Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führschein des Hageners wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell