Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw mit weißer Farbe besprüht

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Montag, 09.11.2020, wurde eine Streife des Polizeikommissariats in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Dort sollte ein Pkw beschädigt worden sein. Vor Ort machte sich die 45 Jahre alte Geschädigte aus Einbeck bemerkbar, die den eingesetzten Beamten erklärte, dass sie ihren schwarzen Pkw Renault Twingo am Vorabend gegen 19.00 Uhr an der Ecke zur Schillerstraße abgestellt hat. Als sie morgens gegen 05.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, um zur Arbeit zu fahren, ist ihr gleich die weiße Farbe an dem Wagen aufgefallen. In der angegebenen Zeit hat ein bislang unbekannter Täter das Auto, bis auf Dach und Heckklappe, rundherum mit weißer Farbe beschmiert. Die Höhe des Schadens dürfte sich auf rund 3000,- Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

