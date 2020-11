Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 09.11.20, gegen 23.20 Uhr, wurde festgestellt, dass Personen aus fünf verschiedenen Haushalten gemeinsam in einer Wohnung in der Martinstraße in Uslar ohne jegliche Corona-Schutzmaßnahmen feierten. Es handelte sich um 5 verschiedene Personen zwischen 22 und 27 Jahren. Gegen jede einzelne Person wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

