POL-KS: Unbekannte Randalierer beschädigen nachts sechs Autos in Goethestraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: In der Nacht zum Sonntag meldete eine Anwohnerin um 0:10 Uhr eine Gruppe von etwa zehn jungen Menschen, die durch die Goethestraße ziehen und geparkte Autos beschädigen sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zur Festnahme der Randalierer. Diese hatten bereits das Weite gesucht. Allerdings stellten die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte bereits in der Nacht in der Goethestraße mehrere beschädigte Autos fest. Weitere betroffene Pkw-Besitzer meldeten sich am nächsten Tag bei der Polizei und erstatteten Strafanzeige. Nach momentanem Stand wurden zwischen Goethestraße 86 bis 100 und in der Berlepschstraße offenbar wahllos insgesamt sechs Autos der Marken VW, Volvo und Hyundai beschädigt. Die Randalierer hatten die Außenspiegel der Fahrzeuge abgetreten oder abgeschlagen und an einem Fahrzeug den Heckscheibenwischer abgerissen. Der gesamte Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie von Sachbeschädigungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100.

