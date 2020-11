Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Opperhausen, Am Berghof, 09.11.2020 um 13:00 Uhr

Zur angegebenen Unfallzeit hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Daimler, Farbe weiß, touchiert. Am Daimler der 27-jährigen Geschädigten wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich Richtung Ortsmitte vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem verursachenden Pkw könnte es sich um einen braunen VW Touran handeln. Dieser dürfte einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweisen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382-919200 (bas)

