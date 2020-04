Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - versuchter Raub an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (21.04.2020) ist es um 06:02 Uhr an der Bushaltestelle in der Stormarnstraße zu einem Angriff auf eine 53jährige Norderstedterin gekommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen stieg die Geschädigte an der Haltestelle "Stormarnstraße" aus dem Bus der Linie 393. Hier versuchte dann eine maskierte Person ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen zu dieser Raubstraftat übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise den Täter bei der Tatausführung oder Flucht beobachtet haben.

Hinweise sind an die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 52806-0 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell