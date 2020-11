Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen die Corona- Verordnung im Landkreis Northeim festgestellt und geahndet

NortheimNortheim (ots)

NORTHEIM (köh) - Am vergangenen Wochenende wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Northeim insgesamt 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, da sich die Betroffenen nicht an die geltenden Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung hielten. So wurde am 08.11.2020, gegen 20.50 Uhr, Am Martinsgraben ein Pkw VW Golf von den eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert, der mit drei Personen besetzt war. Diese gehörten jedoch unterschiedlichen Hausständen an und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Ein Mindestabstand konnte im Pkw ebenfalls nicht eingehalten werden. Gegen die drei Northeimer im Alter von 17,18 und 19 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.

NÖRTEN-HARDENBERG - Auch in Nörten-Hardenberg hielten sich am Sonntag, 08.11.2020, 21.00 Uhr, eine 27-jährige Einbeckerin, ein 34-jähriger Northeimer und ein 33 Jahre alter Mann aus Nörten-Hardenberg in der Straße Unterer Leineweg gemeinsam in einem Pkw auf, obwohl sie aus unterschiedlichen Hausständen kommen. Gegen sie wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

USLAR- Dort hielten sich am Samstag, 07.11.2020, 21.50 Uhr, vier Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten im Bereich des Wasserparks auf. Die vier Betroffenen im Alter von 13, 16, 17 und 18 Jahren reagierten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten mit Unverständnis auf die bestehenden Kontaktbeschränkungen. Ordnungswidrikeitenanzeigen wurden auch in diesem Fall eingeleitet.

Die Northeimer Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich alle Einwohner/-innen in unserem Zuständigkeitsbereich, sich an die Regelungen der Niedersächsischen Corona- Verordnung vom 30. Oktober 2020 zu halten. Die sehr dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens erfordert die Mitwirkung eines jeden Einzelnen. Gemäß Mitteilung des Landkreis Northeim vom 09.11.2020 liegt die 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner derzeit bei 51,4.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell