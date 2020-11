Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Leichtkraftrad ausgewichen und gestürzt. Polizei sucht Zeugen

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 16-jähriger aus einer Einbecker Ortschaft befuhr am Montag, 09.11.2020, gegen 18.00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Am Dreckmorgen vom Walkemühlenweg kommend in Richtung Reinserturmweg. Beim Durchfahren einer Linkskurve musste er einem Pkw, der seinen Angaben zufolge zu weit links gefahren ist, ausweichen. Der Jugendliche stürzte durch dieses Ausweichmanöver mit seinem Zweirad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Pkw, bei dem es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zu diesem Verkehrsunfall Hinweise geben können.

