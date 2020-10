Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven fasst einen mutmaßlichen Krankenhausdieb - perfides Vorgehen: Krankheiten wurden vorgetäuscht!

Wilhelmshaven (ots)

Letzte Woche ließ sich ein 29-Jähriger nach einer Schädelverletzung ins Krankenhaus Wilhelmshaven aufnehmen, obwohl diese objektiv nicht vorliegt. Doch eins nach dem anderen - was war passiert? Ein 29-Jähriger erschien am Dienstagmorgen, 06.10.2020, gegen kurz nach 11 Uhr beim Krankenhaus in Wilhelmshaven in der Zentralen Notaufnahme und erklärte, dass er vom Fahrrad gestürzt sei. Außerdem gab er an, blutverdünnende Mittel einzunehmen und dass er innere Verletzungen nicht ausschließen könne. Jedoch handelte es sich bei diesem Vorbringen lediglich um einen Vorwand, um stationär aufgenommen zu werden und sich die Gelegenheit zu verschaffen, Diebstähle zu begehen. Um den Schein der Verletzung aufrecht zu erhalten, unterzog er sich weiteren Untersuchungen, wie unter anderem zwei Computertomographien und wurde auf der operativen Intensivstation überwacht. Im weiteren Verlauf der Behandlung gab er an, dass er privatversichert sei und eine Chefarztbehandlung wünsche, außerdem nutzte der mutmaßliche Täter am Donnerstag, 08.10.2020, die Situation im Zweibettzimmer, entwendete von seinem Zimmernachbarn u.a. ein Smartphone, ein Tablet, sowie eine EC-Karte und zwei Kreditkarten, anschließend flüchtete er aus dem Krankenhaus. Das Entfernen des vermeintlich "Kranken" wurde jedoch schnell bemerkt und so legte die sofortige Alarmierung einen Grundstein für den Erfolg: Nur kurze Zeit später konnte die in Kenntnis gesetzten Polizei im Rahmen ihrer anschließenden Fahndungsmaßnahmen den Flüchtenden am Wilhelmshavener Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Er hatte bei seiner vorläufigen Festnahme Teile des Diebesgutes noch bei sich. Gegen den 29-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, wurden Ermittlungsverfahren wegen Leistungskreditbetrug und wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf einen Untersuchungshaftbefehl erfolgte am 09.10.2020 die Vorführung des dringend Tatverdächtigen beim Haftrichter. Der 29-Jährige wurde daraufhin in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung untergebracht.

