Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mehrere Personen stellen Asylantrag bei der Bundespolizei

Erfurt (ots)

Gestern stellten drei Männer bei der Bundespolizei in Erfurt ein Schutzersuchen. Im Laufe des gestrigen Tages fanden sich ein 25-jähriger Libyer, ein 20- jähriger Afghane und ein 31-jähriger Gambier in der Dienststelle in Erfurt ein. Alle drei sind ohne gültige Ausweisdokumente und Aufenthaltstitel nach Deutschland eingereist. Die Männer wurden wegen der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes in das Bundesgebiet angezeigt und zur Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber nach Suhl verwiesen. Von da aus wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über das weitere Verfahren entschieden.

