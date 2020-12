POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Steine von Brücke geworfen & Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Kieselsteine von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

Eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr die B14 in Richtung Waiblingen. Kurz nach dem Kappelbergtunnel fielen ihr auf der dortigen Brücke drei Jugendliche auf, von denen sich einer über die Brüstung beugte und ein anderer eine Art Wurfbewegung machte. Im Bereich der Brücke schlug dann ein kleinerer Kieselstein auf ihrer Windschutzscheibe ein. Die Scheibe wurde zum Glück nur leicht beschädigt und die Frau blieb unverletzt. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 58-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Steinbeisstraße. Die Frau bog von der Wilhelm-Pfitzer-Straße in die Streinbeisstraße ab, hierbei kam ihr ein Pkw entgegen, weshalb sie abbremsen musste. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 13:10 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Eberhardstraße geparkten Mazda und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

