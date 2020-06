Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sprit ausgegangen - Mann marschiert mit Kanister über die Autobahn ++ Telefonbetrüger lassen nicht locker ++ Wanderarbeiter kassieren ab und reisen weiter ++

Rotenburg (ots)

Sprit ausgegangen - Mann marschiert mit Kanister über die Autobahn

Sittensen/A1. Einen eher ungewöhnlichen Fall eines Tankbetruges haben Beamte der Autobahnpolizei Sittensen am Samstagnachmittag erlebt. Ein 26-jähriger Mann war gegen 15 Uhr auf der Hansalinie A1 mit seinem Motorrad in Richtung Hamburg unterwegs, als ihm etwa in Höhe der Rastanlage Aarbachkate der Sprit ausging. Der Mann stellte seine Maschine auf dem Standstreifen ab und machte auf sich aufmerksam. Ein Verkehrsteilnehmer nahm den Hilfesuchenden auf und brachte ihn zurück in Richtung Bremen zur Rastanlage Ostetal-Nord. Dort tankte der 26-Jährige Superbenzin in einen Kanister. Bezahlt hat er dafür aber nicht. Nun wollte sich der Mann von dem Helfer wieder zu seinem Motorrad bringen lassen. Da der Mann den Tankbetrug bemerkt hatte, verweigerte er ihm die Mitnahme. So machte sich der 26-Jährige zu Fuß auf den Weg. Er überquerte beide Richtungsfahrbahnen der A1 und ging auf dem Standstreifen weiter. Der Zeuge informierte den Tankstellenbetreiber und der wiederum die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei konnte den 26-Jährigen wenig später auf dem Standstreifen aufgreifen. Dabei widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen. Wie sich später herausstellte, dürften psychische Probleme ein Grund für sein Verhalten gewesen sein. Außerdem stand er als Motorradfahrer unter dem Einfluss von Rauschgift. Nachdem der Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde er in die Obhut von Verwandten übergeben.

Telefonbetrüger lassen nicht locker

Mulmshorn. Die Reihe der betrügerischen Gewinnversprechen reißt nicht ab. Am Donnerstagnachmittag erhielt ein 73-jährige Frau einen unerwarteten Telefonanruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Verlages. Sie habe tatsächlich 130.000 Euro gewonnen. Sie brauche nur bei Lidl Amazon-Gutscheine zu kaufen und die Bezahlcodes durchzugeben. Die Seniorin war schlau und meldete den Vorfall der Polizei.

Wanderarbeiter kassieren ab und reisen weiter

Zeven. Bei der Zevener Polizei ist erneut eine Strafanzeige gegen irische Wanderarbeiter eingegangen. Die Männer seien von der Firma "A1 Brighter Drives" und boten einer Anwohnerin am Ibisweg die Reinigung ihrer gepflasterten Auffahrt an. Die Frau handelte einen Preis von 550 Euro aus und bezahlte im Voraus. Mit dem Geld setzten sich die Auffahrtreiniger in ihr Auto und fuhren davon, ohne auch nur einen Handschlag getan zu haben. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Männer nicht nur in Zeven, sondern auch im erweiterten Umfeld Arbeiten angeboten haben. Die Polizei warnt vor ihnen und bittet Betroffene sich sofort bei der örtlichen Dienststelle oder unter Notruf 110 zu melden.

Vier Täter plündern Zigarettenautomaten

Hellwege. Vier unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag gegen 4 Uhr früh dabei beobachtet worden, wie sie gemeinsam einen Zigarettenautomaten an der Dorfstraße aufgebrochen und geplündert haben. Mit Bargeld und Zigaretten setzten sie sich in einen dunkelblauen oder lilafarbenen Kleinwagen und brausten in Richtung Posthausen davon. Hinweise bitte unter Telefon 04264/83646-0 an die Polizei in Sottrum.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell