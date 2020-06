Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Betrugsmasche Gewinnversprechen

Kuhardt (ots)

Mit einem angeblichen Gewinn von Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages meldete sich eine männliche Person am Montag gegen 13.45 Uhr bei einer 54 - jährigen Frau aus Kuhardt via Telefon. Die Frau hätte die Summe angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen. Im Gegenzug müsse die 54 - Jährige lediglich Google Play Karten im Wert von 600 EUR erwerben und die Codes an den Anrufer übermitteln. Die "Kuhardterin" wurde misstrauisch und bemerkte den Schwindel. Das Telefonat wurde beendet und es entstand somit kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell